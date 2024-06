Ланец спаси мъж от куршум

Ланец спаси живота на своя собственик, захващайки куршум, който вероятно е щял да го убие.

Стрелбата е станала по време на спор, съобщи полицията в американския щат Колорадо.

Куршумът бил насочен към мъж, който носел масивното бижу. Той бил калибър .22 с се заклещил в сребърната верижка около врата на жертвата.

Така той се отървал само с дребна драскотина.

Регионалната полицейска служба пусна снимки на окървавения ланец и заявиха в публикация във Facebook: „Бихме казали, че той наистина е избегнал куршум. Тази сребърна верижка, приблизително 10 мм широка, вероятно е единствената причина жертвата на стрелбата да е все още жива.“

Заподозреният стрелец е арестуван на място и обвинен в опит за убийство, съобщава Скай нюз, цитирано от Дарик.

