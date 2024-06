Майка се опита да пусне новороденото си в тоалетна

Майка се опита да пусне новороденото си дето в тоалетна на заведение.

Мъчната сцена се е развила в щата Кентъки в САЩ. Полицията получила обаждане за кървяща жена в тоалетната, за която се смятало, че може да е направила спонтанен аборт. Подалият сигнала твърди, че жената се опитала да пусне бебето си в тоалетната.

Когато полицията пристигнала, жената била напуснала местопроизшествието, но те намерили в тоалетната починалото новородено. 35-годишната Шаника Колдуел впоследствие е открита на паркинга на хотел.

Колдуел признала, че е била във въпросното заведение, но отрекла да е била бременна. Тя отказала да бъде прегледана от лекарите и заявила, че не е правила секс от шест години. Tя също твърдяла, че с Майкъл Джордан и Дензъл Уошингтън били роднини, пише Телеграф.

„Въз основа на моя контакт с Колдуел, бях загрижен за психическото ѝ състояние“, каза детектив Кайл Шарлоу. „Аз също бях загрижен за нейното благосъстояние, когато тя отказа каквото и да е медицинско лечение, след като вероятно току-що бе родила“, добави той.

След като полицията преценила, че жената е опасна за самата себе си я задържали за спешна оценка на психичното здраве. Тя не могла да предостави местен адрес и казала, че е от Ню Йорк, но не дала адрес и там.

Впоследствие тя била задържана от полицията в Кънтри по обвинение от клас А за укриване на раждането на бебе. В Кентъки това обвинение е въведено със закон през 1975 г. за хора, заподозрени в укриване на трупа на новородено.

В случая причината за смъртта на бебето все още не е установена, чака се аутопсия. В зависимост от тези резултати ще стана ясна и присъдата ѝ.

За Колдуел е определена гаранция от $2500. Полицията смята, че липсата на идентифициращи документи и информация, е предпоставка тя да не се яви в съда.

