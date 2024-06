Откриха стрелба в американски бар - двама са убити, а седем ранени след спор

Двама души са убити, а седем са ранени, при стрелба в бар в предградие на град Питсбърг в американския щат Пенсилвания.

Отделът по убийствата в полицията в окръг Алегени е оказал помощ на органите на реда в градчето Пен Хилс след стрелбата, която е станала тази сутрин, предава Асошиейтед прес.

Първите полицаи, пристигнали на мястото, открили телата на мъртви мъж и жена. Някои от ранените са транспортирани за лечение в местни болници, а други са отишли на собствен ход, става ясно от изявление в социалните мрежи на полицията на окръг Алегени.

Един от пострадалите е в критично състояние. Раните на останалите не са животозастрашаващи.

Според първоначалната информация „в бара е избухнал спор и няколко души са започнали да стрелят“.

От местната полиция все още не уточняват дали има заподозрени, или задържани.

Breaking update on Penn Hills shooting: Two dead, seven hurt. 1 person is critical. Allegheny Co. police are leading the investigation. They say there was an altercation inside a hookah bar/cigar lounge on Laketon Road. Several people opened fire. Live coverage until 9am on @WPXI pic.twitter.com/MV16YXRHqu