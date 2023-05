"Манхатън хендж": Феноменът, при който градът рамкира залеза

Перфектният залез между очертанията на сградите в Манхатън беше запечатан от любителите на красиви кадри.

Феноменът се случва два пъти в годината, когато слънцето застава по точно определен начин между небостъргачите.

Явлението си има специален термин - "Манхатън хендж", предава БНТ.

People stand on 42nd Street as they photograph the Manhattanhenge sunset in New York City. Manhattanhenge happens four times each year, when when the sun rises or sets parallel to the city street grid in Manhattan. https://t.co/JTbmqcOGrE pic.twitter.com/CwwCxVKva8

Астрофизикът, който твърди, че го е измислил, казва, че гледката, при която Ню Йорк "рамкира залеза", носи не просто магия, но и величие.

People gathered on 42nd Street in New York City, to see and take photos of the

Manhattanhenge sunset. "This phenomenon occurs four times annually, aligning with moments when the sun rises or sets perfectly parallel to the street grid of Manhattan." pic.twitter.com/Q7dmcx16Of