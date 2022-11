Малък самолет се заби в електропроводник и остави 90 000 души без ток

Малък самолет катастрофира в Монтгомъри, щата Мериленд. Машината, с двама души на борда, се "закачи" в електрически стълб.

За щастие, жертви няма, но между 85 000 и 90 000 души са без ток заради инцидента.

Предполага се, че малкият самолет е пътувал от щата Ню Йорк и е трябвало да кацне в авиобазата в Монтгомъри.

Малък самолет се блъсна в жилищна сграда във Флорида

След обезопасяването на стълба се очаква тежка техника, която да свали самолета.

US: Plane crashes into power lines in Montgomery County, cuts off electricity#US #PlaneCrash #accident #gore #MontgomeryCounty #Maryland pic.twitter.com/TtBuCE70kP