Мъск нахлу в сградата на Twitter с мивка

Милиардерът Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, отново успя да шокира с действията си, след като влезе в централата на Twitter в Сан Франциско с мивка в ръце.

Мъск сподели видеоклип, в който се смее, докато мъкне мивката във фоайето, само два дни преди определения му от съда краен срок за приключване на сделка за 44 милиарда долара за закупуване на социалната мрежа.

По-рано през деня шефът на Tesla промени биографията си в Twitter на „Chief Twit“.

„Влизам в централата на Twitter – нека това потъне!“, написа в Туитър, използвайки английският идиом „sink in”, който означава човек напълно да осъзнае нещо. Към поста си Мъск добави и видео.

Мъск съкращава със 75% персонала на Twitter

В бележка до служителите главният маркетинг директор на Twitter Лесли Берланд разкри, че Мъск ще бъде на място в централата на компанията през цялата седмица. Очаква се милиардерът да се обърне лично към служителите в петък.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7