Лидерът на първичните избори за кмет на Ню Йорк почти изцяло изгуби преднината си

Властите на Ню Йорк публикуваха вчера новите данни от преброяването на гласовете на първичните избори, предаде Ройтерс.

Водещият на Демократическата партия в САЩ кандидат за кметския пост в град Ню Йорк Ерик Адамс почти напълно изгуби преднината си след преброяването на по-малко от половината гласове, подадени по пощата. Обновените данни съобщи избирателната комисия на мегаполиса, предаде ТАСС.

In the preliminary ranked-choice results of New York City’s mayoral election, Brooklyn Borough president Eric Adams and former Sanitation Commissioner Kathryn Garcia emerge as the top Democratic candidates, with Adams edging slightly ahead. https://t.co/fAFGLrziPB