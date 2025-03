Президентът на Украйна Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога заяви, че страната е "напълно ангажирана" с конструктивен диалог със Съединените американски щати в публикация в социалната мрежа Х.

Той обяви още, че в Киев се е провела изключително ползотворна среща между дипломатическите екипи на Украйна и Обединеното кралство.

Путин е готов за мир, eто при какви условия

"Обсъдихме съвместните ни стъпки, които биха могли да ни приближат към мира и да ускорят дипломатическите усилия. Благодарен съм за подкрепата. Украйна е решена да направи всичко, за да приключи тази война със справедлив и траен мир възможно най-скоро", зави Зеленски.

Today, a highly productive meeting took place in Kyiv between the diplomatic teams of Ukraine and the UK.



We discussed our joint steps that could bring us closer to peace and accelerate diplomatic efforts. I’m grateful for the support. Ukraine is determined to do everything to…