Украинският президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога призова за примирие по въздух и вода и за оказване на допълнителен натиск върху Москва.

Изявлението идва след масираната руска атака тази нощ, която засегна украинската газова инфраструктура.

"През изминалата нощ руската армия извърши поредната масирана атака срещу енергийната ни инфраструктура. На прицел бяха различни съоръжения в няколко региона - Одеса, Полтава, Чернигов и Тернопол. Общо руснаците са използвали близо 70 ракети – както крилати, така и балистични, а също и почти 200 бойни дрона.

Всичко това беше насочено срещу инфраструктура, осигуряваща нормален живот. В момента навсякъде, където е необходимо, се извършват ремонтни и възстановителни дейности. За съжаление, обикновените жилищни сгради също са пострадали. В Харков руска ракета попадна в близост до жилищна сграда. Хората бяха ранени, оказва им се необходимата помощ", пише той в профила си в Х.

Той благодари за предоставените от Франция изтребители F-16 и самолети Mirage, използвани за защита на украинското небе.

„Първите стъпки към истинския мир трябва да включват принуждаване на единствения източник на тази война – Русия, да спре подобни атаки. Това може да бъде ефективно контролирано. Тишина в небето – забрана на използването на ракети, безпилотни летателни апарати с голям обсег и въздушни бомби. И тишина в морето – реална гаранция за нормално корабоплаване."

Украйна е готова да следва пътя на мира и именно Украйна се стреми към мир още от първата секунда на тази война. Задачата е да се принуди Русия да спре войната, пише още президентът Зеленски.

