Украинският президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога, който днес проведе срещи с европейски лидери в Брюксел, заяви, че Украйна желае мир, но не и цената на компромиси с нейния суверенитет.

В публикувано преди минути съобщение в X, той отправи призив към европейските държави да продължат да включват Украйна в процеса на мирните преговори.

Коалиция на желаещите: 20 държави обмислят по-силна подкрепа за Украйна

Зеленски също така приветства инициативата „ReArm Europe“, както и усилията на различни държави за увеличаване на разходите за отбрана.

„Още от самото начало на войната Украйна се стреми към мир“, подчертава украинският лидер.

Зеленски изразява благодарност за оказаната подкрепа, като подчертава, че украинците я оценяват високо. Той отбелязва, че въпреки силното напрежение в глобалната политика, Европа успява да запази своето единство и се стреми да постъпи правилно.

"Украинските и американските екипи възобновиха работата си и се надяваме, че следващата седмица ще имаме съдържателна среща", пише той.

