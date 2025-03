© Getty Images

Руска ракета е ударила хотел в Кривой Рог, родния град на украинския президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога, късно снощи, убивайки двама души и ранявайки 29, много от които сериозно. Това съобщава Reuters, позовавайки се на местните власти.

Александър Вилкул, началник на военната администрация на града, написа в Telegram, че 20 от ранените са в тежко състояние, а спасителните екипи са продължили работата си по изваждането на оцелелите доста след полунощ.

At least two civilians were killed after Russian missiles struck a busy hotel in Kryvyi Rih. The death toll may rise.



Is this what Russia’s “strong signals” of interest in peace look like? pic.twitter.com/Zn4wvKVGaj — KyivPost (@KyivPost) March 5, 2025

Украинската служба за извънредни ситуации също съобщи в Telegram, че 14 души са били спасени от руините на хотел, който е бил сериозно повреден.

Те разпространиха кадри, на които се вижда как спасителни екипи копаят в останките на пететажна сграда.

Над руините на хотела се издига дим, нито едно стъкло в сградата не е непокътнато.

Russian missiles are hitting a civilian target in Kryvyi Rih right now.



Civilians may be trapped under the rubble. Rescuers have rushed to the scene. pic.twitter.com/argwbI4bqy — KyivPost (@KyivPost) March 5, 2025

Руското министерство на отбраната съобщи за още едно превзето село в Донецка област

Докаран е и кран, за да помогне на спасителите да стигнат до по-високите части на сградата.

В социалните мрежи се появи и видео, показващо моментите непосредствено след попадението на ракетата, което показва ужасяващ облак от огън, който се издига над хотела.

Wounded civilians pulled from the rubble after a Russian missile shattered the “Central” hotel in Kryvyi Rih.



Rescue efforts are ongoing. pic.twitter.com/sqN24cCbxc — KyivPost (@KyivPost) March 5, 2025

Родният град на Зеленски е честа мишена на атаки от началото на руската инвазия в Украйна преди три години.

