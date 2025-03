Президентът Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога заяви, че с очите си иска да види „пълния и окончателен край на войната в Украйна“.

В пост в X той разкри, че е обсъдил ситуацията с германския канцлер Олаф Шолц Олаф Шолц е германски политик от Социалдемократическата партия (ГСДП). От декември 2021.

Зеленски е готов да работи под „силното лидерство на Тръмп": Никой не желае безкрайна война

„Разчитаме на европейското единство зад Украйна и работим за него. Всички искаме сигурно бъдеще“, пише Зеленски.

„Не просто примирие, а край на войната завинаги. С общи усилия и лидерството на САЩ това е напълно постижимо“, уверен е украинският лидер.

I spoke with @Bundeskanzler Olaf Scholz to have an honest conversation about various issues and our vision for the future security architecture.



We rely on Europe’s unity around Ukraine and are working toward it. We all want a safe future for our people. Not a temporary… pic.twitter.com/KN82khilgF