Украинският президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога написа в социалната мрежа Х, че е готов да подпише споразумение за редкоземните метали със Съединените щати и да работи под „силното лидерство” на президента Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския.

Въпреки че признава, че срещата му с президента Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския не е протекла по начина, по който е трябвало, Зеленски отново потвърждава ангажимента на Украйна към мира и благодари на Тръмп за предоставянето на военна помощ чрез противотанковите ракетни комплекси „Джавелин”.

Украински депутат: Зеленски да се извини за поведението в Белия дом, това не беше детска градина, не беше бокс

Ето и целия пост на украинския президент:

Бих искал да потвърдя отново ангажимента на Украйна към мира. Никой от нас не желае безкрайна война. Украйна е готова да седне на масата за преговори възможно най-скоро, за да се приближим към трайния мир. Никой не иска мир повече от украинците.

Моят екип и аз сме готови да работим под силното лидерство на президента Тръмп, за да постигнем траен мир. Готови сме да работим бързо за прекратяване на войната, като първите етапи могат да включват освобождаването на пленници и примирие във въздуха – забрана на ракети, дългобойни дронове, бомбардировки на енергийна и друга гражданска инфраструктура – и незабавно примирие в морето, ако Русия направи същото.

След това искаме да преминем много бързо през всички следващи етапи и да работим със САЩ за постигане на силно окончателно споразумение. Наистина ценим колко много Америка е направила, за да помогне на Украйна да запази своя суверенитет и независимост. И помним момента, когато нещата се промениха, когато президентът Тръмп предостави на Украйна противотанкови ракетни комплекси "Джавелин". Благодарни сме за това.

Нашата среща във Вашингтон, в Белия дом в петък, не протече така, както трябваше да бъде. Съжаляваме, че се случи по този начин. Време е да оправим нещата. Бихме искали бъдещото сътрудничество и комуникация да бъдат конструктивни. Що се отнася до споразумението за минералите и сигурността, Украйна е готова да го подпише по всяко време и в удобен формат. Виждаме това споразумение като стъпка към по-голяма сигурност и солидни гаранции за сигурност и наистина се надявам то да работи ефективно.

