Украинският президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога разговаря с лидера на Християндемократическия съюз (ХДС) Фридрих Мерц На предсрочните избори за Бундестаг консервативният блок ХДС/ХСС1, начело с Фридрих Мерц, спечели, който спечели изборите за германския парламент, съобщи Укринформ.

Зеленски заяви в "Екс" (Х), че страните са се договорили за по-нататъшно сътрудничество.

"Проведох продуктивен разговор с Фридрих Мерц На предсрочните избори за Бундестаг консервативният блок ХДС/ХСС1, начело с Фридрих Мерц, спечели, лидера на партията ХДС, която спечели изборите за Бундестага. Съгласувахме позициите си и аз оценявам неговата подкрепа. Украйна цени високо усилията на Германия за възстановяване на европейската сигурност и за защита на живота в нашата страна. Не забравяме, че Германия е лидер в доставките на системи за противовъздушна отбрана за Украйна и играе решаваща роля в осигуряването на финансовата ни стабилност", отбеляза Зеленски.

