Без особена изненада, Русия подкрепи държанието на Доналд Тръмп спрямо Володимир Зеленски при срещата между двамата във Вашингтон.

Заместник-ръководителят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев - трети президент на Русия, роден на 14 септември 1965 г. в Ленинград, сега написа в Х, че Зеленски "най-накрая е получил заслужен шамар" и го нарече "нахално прасе".

The insolent pig finally got a proper slap down in the Oval Office. And @realDonaldTrump is right: The Kiev regime is "gambling with WWIII."