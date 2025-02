Бившият ръководител на разузнавателната служба на Казахстан Алнур Мусаев наскоро съобщи в публикация във "Фейсбук", че Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския е бил вербуван от КГБ през 1987 г., когато 40-годишният магнат в областта на недвижимите имоти за първи път посещава Москва, съобщава американския печатен и електронен вестник "Хил", който съществува от 1994 г.

Мусаев не представя никакви документални доказателства, но твърди, че досието на Тръмп е в ръцете на руския президент Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През 1975.

Мусаев не е единственият бивш офицер от КГБ с подобни твърдения. Преди няколко години Юрий Швец, бивш майор от КГБ, който сега живее във Вашингтон, стана един от основните източници за бестселъра на Крейг Унгер „Американски компромат: Как КГБ създаде Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския и свързаните с това истории за секс, алчност, власт и предателство“.

Малко след като Мусаев огласи своето твърдение, друг бивш офицер от КГБ, живеещ във Франция, Сергей Жирнов, категорично го потвърди в интервю пред украински журналист. Според Жирнов Тръмп е бил заобиколен 24 часа в денонощието от агенти на КГБ - от шофьора на таксито до камериерката, обслужваща хотелската му стая.

Жирнов заяви, че всяка стъпка на Тръмп е била записвана и документирана и че той е можел да бъде "хванат в крачка" ("Всички проститутки, работещи срещу чуждестранна валута, са били от КГБ - сто процента", каза той) или може би е бил записан да подкупва служители на градската управа на Москва, за да популяризира идеята си за построяване на хотел в съветската столица.

