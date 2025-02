Украинският президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога заяви, че е готов да се откаже от президентския пост, в името на мира, и ако може да размени оттеглянето си за членство на страната му в НАТО.

В навечерието на третата годишнина от началото на войната той даде пресконференция в Киев, предава БНТ.

Запитан от какви уверения се нуждае от президента на САЩ Доналд Тръмп и дали ще бъде щастлив да се "откаже" да бъде президент на Украйна в замяна на мир, Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога отговори: "Да, радвам се, ако е за мира на Украйна".

BBC: Are you ready to step down for peace?



Zelensky: I am ready to step down for peace



If no peace, I am happy to step down in exchange for NATO for Ukraine



I am focused on security for Ukraine here and today and not staying in power for decades pic.twitter.com/3SZfnsiUYz