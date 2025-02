Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Вашингтон е на мнение, че продължаващата война е вредна не само за Русия, Украйна и Европа, но „най-важното - тя е е вредна за Съединените щати“.

В публикация в X Ванс подчертава, че той и президентът Тръмп многократно са заявявали през последните три години, че войната „нямаше да започне“, ако на власт не беше Джо Байдън.

Тръмп: Украйна започна войната с Русия, не биваше да го прави

Той добавя, че Тръмп се занима с реалността и следователно с фактите.

Сред тях, според него са, че руснаците имат огромно числено предимство в жива сила и въоръжение в Украйна. Според него, то ще се запази, независимо от по-нататъшните западни помощи. Джей Ди Ванс посочва още, че Съединените щати остават значителен лост за влияние върху двете страни в конфликта (Русия и Украйна).

По думите му, прекратяването на конфликта изисква диалог с тези, които са го започнали и го поддържат.

This is moralistic garbage, which is unfortunately the rhetorical currency of the globalists because they have nothing else to say.



For three years, President Trump and I have made two simple arguments: first, the war wouldn't have started if President Trump was in office;… https://t.co/xH33s6X5yf