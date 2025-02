Андрий Сибиха минути след като Тръмп оспори лидерството на Зеленски: Никой не може да накара Украйна да се откаже!

Украинският външен министър заяви, че народът му и президентът Зеленски отказват да се поддадат на натиска на Путин.

"Никой не може да накара Украйна да се откаже", пише той.

В публикация в социалната мрежа X, Андрий Сибиха пише, че Украйна досега е успяла да устои на "най-ужасната военна атака в съвременната история на Европа и трите години на тотална война."

„Ще защитаваме правото си да съществуваме“, категоричен е той.

Тръмп нарече Зеленски "диктатор" и го предупреди: Действай бързо, иначе няма да ти остане държава!

Това се случва само няколко минути след като американският президент Доналд Тръмп отново атакува лидерството на Зеленски в своя публикация и нарече украинския президент "диктатор".

