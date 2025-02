Продължава гасенето на огъня в АЕЦ "Чернобил", започнало е частично разглобяване на защитния саркофаг

Продължават усилията за потушаване на огъня в АЕЦ "Чернобил", където се работи по две тлеещи огнища в изолацията на покрива, съобщи Държавната служба за аварийни ситуации на Украйна, цитирана от БТА.

Освен това е започнало частично разглобяване на структурата на защитния саркофаг, се допълва в публикация в "Телеграм".

Три спасителни екипа на службата участват в операцията с постоянно наблюдение на обстановката с дронове, оборудвани с термовизионни камери.

Володимир Зеленски: Руска атака нанесе сериозни щети на защитния корпус срещу радиация в АЕЦ Чернобил

Украинските власти уверяват, че нивото на радиация на площадката в централата остава в нормални граници и няма заплаха за жителите. Обстановката е под контрол.

На 14 февруари руски дрон с експлозивна бойна глава порази защитния саркофаг, изграден около авариралия четвърти реактор на АЕЦ "Чернобил", отбелязва Укринформ. Експерти смятат, че атаката срещу централата е била умишлена.

По-късно през същия ден избухнаха пожари във външната облицовка на конструкцията на Новата структура за безопасно задържане.

Вчера тлеенето се възстанови, както и усилията за потушаване на огъня в АЕЦ "Чернобил".

Chernobyl NPP is on fire again



Insulation of the sarcophagus, which was attacked by a Russian drone a few days ago, continues to smolder. Today, three new fire sources were discovered, and climbers are working to extinguish them. Radiation levels remain normal.



The sarcophagus… pic.twitter.com/cstHZ6u4ew