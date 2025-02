Киев: Взривихме два суперрадара край Москва

"Два суперрадара от системата за противовъздушната отбрана (ПВО) на Москва бяха взривени", това предаде израелската медия мигнюз.

Според официално съобщение на Главното управление на разузнаването (ГУР) към Министерството на отбраната на Украйна: В хода на специална операция в град Долопрудний, проведена в нощта на 6 срещу 7 февруари, с мощни експлозии бяха унищожени два комплекса "Валдай".

"Взривовете станаха на територията на поделение за ПВО от състава на въоръжените сили на страната-агресор", посочиха още от силовото ведомство в Киев.

"Валдай" е най-новата разработка в това отношение на руския военнопромишлен комплекс. Радарите са предназначени за откриване и унищожаване на дронове", добавиха от ГУР.

От военното министерство на Украйна не разкриха подробности около операцията.

По данни на украинската редакция на американското списание "Форбс" версиите са две.

Първата е, че са били използвани бойни безпилотни самолети.

Втората версия, че украински агент е проникнал на територията на поделението, сложил взриви вещества и ги детонирал.

Долгопрудний се намира на 21 километра от Москва. Градът е в непосредствена близост до международното летище "Шереметиево", това показа справка, направена от екипа на NOVINI.BG.

