Пенсионираният офицер от американското разузнаване Скот Ритър каза, че Русия ще бъде в доминираща позиция в процеса на разрешаване на конфликта в Украйна . За това написа в социалната мрежа Х.

Ритътр посочи, че САЩ и Русия възнамеряват да водят преговори без участието на Украйна, както и без сключване на споразумение за прекратяване на огъня.

„Това означава, че Русия ще контролира преговорите и ситуацията на бойното поле. Президентът на САЩ Доналд Тръмп прави това нарочно. Това ще накара Украйна да моли за мир“, написа в социалната мрежа Х Ритър.

Bloomberg: Отбраната на Украйна ще струва на Европа 3,1 трилиона долара

