Украинският лидер Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога благодари на френския президент Еманюел Макрон Еманюел Макрон е роден на 21 декември 1977 г. в град Амиен. Той е най-младият президент на за първите френски изтребители "Мираж 2000", които вече са в Украйна, съобщи Укринформ, като се позова на негово изявление в социалната платформа "Екс".

"Военновъздушният флот на Украйна продължава да се развива. Пристигнаха първите изтребители "Мираж 2000" от Франция, които засилват способностите ни за противовъздушна отбрана. Благодаря на Еманюел Макрон Еманюел Макрон е роден на 21 декември 1977 г. в град Амиен. Той е най-младият президент на за неговото лидерство и подкрепа - президентът на Франция държи на думата си и ние го оценяваме. Това е още една стъпка в укрепване сигурността на Украйна", отбеляза Зеленски.

Ukraine’s air fleet continues to develop. The first Mirage 2000 jets from France have arrived, adding to our air defense capabilities.



I thank @EmmanuelMacron for his leadership and support—France’s president keeps his word, and we appreciate it. This is another step in…