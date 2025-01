Руски дрон камикадзе "Ланцет" е унищожил танк на украинските въоръжени сили с пряко попадение в граничния район на Курска област, съобщава Министерство на отбраната на Русия, като публикува кадри от унищожаването на танка.

Атаката е била ръководена от група войски "Север". Танкът е попаднал в полезрението чрез средства за въздушно разузнаване.

Кадри от обективен мониторинг, получени в реално време, показват точно попадение в резервоара на танка и експлозия.

Русия включва в пограничните райони на Курск и екипажи на армейската авиация с вертолети Ка-52, Ми-28, Ми-35. Те работят съвместно с групи за търсене и спасяване на Въздушно-космическите сили на Руската федерация в случай на извънредна ситуация, съобщава Bulgaria ON AIR.

Руското министерство на отбраната съобщи още, че през изминалото денонощие Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са загубили повече от 390 военнослужещи и 4 танка в района на Курск.

Russia has begun deploying a new kamikaze drone, the "KUB-2," equipped with a 10 kg warhead, making it more powerful than the Lancet, according to Defense Express. The drone features thermal imaging, allowing it to operate at night. pic.twitter.com/6ZQDsh0Hrv