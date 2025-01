"Въоръжените сили на Франция са провели засекретени маневри, по време на които са били отработени действия по отбрана на Украйна, ако тя бъде нападната от територията на Беларус", това написа израелската медия нюзру.

"Около 3200 войници и офицери са взели в участие в ученията, с кодово име "Персей". Маневрите са били проведени през есента на миналата година. Теренът е наподобявал местност, имитираща брега на река Днепър, северно от Киев", добави изданието.

"В хода на маневрите са били отработвани координирани действия между различни родове войски, включително и между сухопътни подразделения и безпилотни самолети. Участници в "Персей" са изразили недоволство от малкото количество радиоуправляеми дронове и от забавянето на производството на този вид летателни апарати във Франция", посочи още медията от Еврейската държава.

"Украинският президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога и държавният глава на Франция Еманюел Макрон Еманюел Макрон е роден на 21 декември 1977 г. в град Амиен. Той е най-младият президент на на 13 януари обсъдиха ситуацията на фронта и евентуално разполагане на френски военни на територията на Украйна", заявиха тогава от администрацията на Зеленски, цитирани от нюзру.

"Въпросът за евентуално пристигане на британски военни в Украйна е включен в дневния ред на днешното посещение на премиера на Обединеното кралство Киър Стармър Киър Стармър – британски юрист и политик от Лейбъристката партия. Киър Стармър е роден на 2 в Киев", отбеляза базираната в близкоизточната страна медия.

"Много европейски лидери смятат, че помощта за Украйна за отблъскването на руската агресия трябва да са увеличи на фона идването на власт на новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския (20 януари). Той от старта на пълномащабната инвазия война срещу Украйна (24 февруари 2022 г.) завяваше, че може да сложи край на конфликта за 24 часа", добави нюзру.

Днес Ройтерс съобщи, че външнополитически съветници на бъдещия държавен глава са започнали да го убеждават да не прави гръмки изявления по повод на войната в Украйна. Бъдещият специален пратеник на Белия дом за Русия и Украйна Кийт Келог заяви, че за намиране на решение на проблема са необходими 100 дни.

"Този срок е прекалено оптимистичен", това каза от своя страна бившият посланик на Вашингтон в Киев Джон Хърбст.

France held secret drills for troop deployment to Ukraine in case of attack from Belarus



French special forces conducted exercises last fall simulating a potential intervention in Ukraine, according to Intelligence Online. The French military spent several weeks training at a… pic.twitter.com/hEFUkMcf9T