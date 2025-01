Руски депутат: Гренландия трябва да бъде поделена между Русия и САЩ

Руският депутат от партията на Путин „Единна Русия“ Андрей Гурулев заяви в телевизионно предаване, че Русия трябва да сключи договор с Доналд Тръмп и Гренландия да бъде поделен между Руската федерация и Съединените щати.

Законодателят от Държавната дума уточни в ефира на държавната телевизия Россия-1, че Москва и Вашингтон трябва да се договорят така, че да поделят най-големия остров в света „на малки парчета“.

Картаполов: Присъединяване на Гренландия към САЩ представлява военна заплаха за Русия

По думите на Гурулев Русия трябва да повиши военното си присъствие в района на Арктика.

Тръмп иска да вземе Гренландия. А ние защо не поглеждаме натам? Нуждаем се от Гренландия, без шега. Най-малкото, можем да постигнем договорка с Тръмп и да разделим Гренландия на малки парчета. Дания не трябва повече да има влияние там, каза Гурулев.

