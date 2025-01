Краят на транзита на руски газ за Европа през Украйна е едно от най-големите поражения на Москва. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога, като осъди „циничния енергиен шантаж“ на Москва, предаде Франс прес.

„Когато Путин пое властта в Русия преди повече от 25 години, годишният обем на газа, изпращан през Украйна за Европа, възлизаше на повече от 130 млрд. кубични метра. Днес транзитът на руски газ е на нула, което е едно от най-големите поражения на Москва“, написа украинският президент в социалните мрежи.

През 2019 г., Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога приветства постигнатото споразумение с Москва като синоним на „енергийна сигурност“ и „просперитет за украинците“, като заяви, че се очаква то да донесе на страната му „повече от седем милиарда долара“ за пет години. Но след началото на руското нашествие в Украйна през февруари 2022 г. силите на Москва редовно атакуват украинската енергийна инфраструктура, припомня БТА.

