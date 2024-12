Бивш руски национал загина на фронта

Алексей Бугаев, бивш защитник на националния отбор на Русия по футбол, играл на Европейското първенство през 2004 година, е бил убит вчера по време на боевете в Украйна, съобщи Ройтерс, позовавайки се на руски медии.

„За съжаление новините за гибелта на Алексей са истина“, заяви, цитиран от ТАСС, бащата на загиналия Иван Бугаев.

Пред РИА Новости агентът на Бугаев Антон Смирнов каза, че ожесточените боеве правят невъзможно откриването на тялото на играча, за да се организира погребение.

Бугаев, загинал на 43-годишна възраст, има два мача за националния отбор на Русия на Европейското първенство през 2004 г. Той е носил още екипите на московските тимове Торпедо и Локомотив, пише БТА. Бранителят сложи край на спортната си кариера през 2010 година.

Киев и Москва си разменят коледни пратки за военнопленници

През септември Бугаев беше осъден от съд в южната част на Русия на девет и половина години затвор за трафик на наркотици.

По-късно той обяви намерението си да воюва в Украйна. Руските власти активно набират войници за конфликта от затворите, отбелязва Ройтерс.

