Украйна представи нов вид ракета

Украинският оръжеен концерн „Укроборонпром“ представи нова ракета-дрон, наречена „Пекло“ (бел. ред - пъкъл, ад). Новото оръжие вече е предадено на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

Безпилотната ракета е нова разработка на украинската оръжейна промишленост. „Пекло“ може да лети със скорост от 700 км в час, а максималното разстояние на полета е повече от 700 км.

Новата разработка беше инспектирана лично от президента Володимир Зеленски и главнокомандващия на ВСУ Олександър Сирски, съобщава offnews.

По-рано ВСУ получиха още една ракета-дрон „Паляница“. Според военните експерти по-точното ѝ название е реактивен дрон.

Първото бойно използване на „Паляница“ бе през август в Деня на независимостта на Украйна. Тогава президентът Зеленски съобщи за това, но не уточни какво точно е ударила „Паляница“.

Наскоро министърът на отбраната в Киев Рустем Умеров заяви, че „Паляница“ е влязла в серийно производство. По думите му дронът е разработка на частен стартъп, а дронът е пуснат в серийно производство благодарение на подкрепата на Министерството на отбраната.

Освен това Умеров увери, че Украйна е възобновила и увеличила серийното производство на крилати ракети Р-360 за комплекса „Нептун“. Модифицираните ракети вече са способни да поразяват цели на по-голямо разстояние.

President @ZelenskyyUa:

Peklo (Hell) Drone-Missile—our Ukrainian weapon with confirmed combat effectiveness. Today, the first batch has been delivered to our Defense Forces. Now the mission is to scale up production and deployment. pic.twitter.com/xMeSqQqo8d