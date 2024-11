Котка уби стопанина си в Русия

Дмитри Ухин, 55-годишен руснак, почина от кръвозагуба, след като беше издран от котката си в дома си в Ленинградска област. Мъжът страдал от диабет и лошо съсирване на кръвта, а котката го ранила толкова жестоко, че отнела живота му.

На 22 ноември Дмитри намерил котаракът си Стьопка, след като животното избягало от вкъщи два дни по-рано. Ужасяващото събитие се случило, след като Дмитри и оранжевият котак се прибрали вкъщи. Същата вечер животното издрало крака на мъжа, предизвиквайки тежко кървене, пише Телеграф.

Дмитри не успял да спре кървенето, заради здравословните си проблеми. Мъжът бил сам, тъй като жена му отсъствала, и се обадил на съсед, както и на телефона за спешни случаи.

Местната полиция потвърди, че раните на мъжа са толкова тежки, че е починал преди спешните медици да успеят да стигнат до него.

Съседът на Дмитри също звънял на Спешна помощ, за да каже, че приятелят му кърви с разкъсана вена. Съседът опитал да окаже първа помощ на Ухин, но твърди, че линейката се е забавила твърде много, като това е потвърдено и от съпругата на починалия.

Все още не е ясно каква ще е съдбата на котката убиец, но вдовицата на Дмитри Наталия каза, че котаракът често се разхождал сам, бил мил и безобиден.

