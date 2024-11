Вижте видео от атаката на Русия с междуконтиненталната балистична ракета

Днес военновъздушните сили на Украйна заявиха, че Русия е изстреляла междуконтинентална балистична ракета от Астраханска област при атака тази сутрин.

На видеа, разпространени в социалните мрежи, се вижда как падат крилатите ракети Х-101, изстреляни от Русия по време на нападението.

Украйна твърди, че Русия е изстреляла междуконтинентална балистична ракета срещу цел в град Днепър в централната част на страната и ако тази информация бъде потвърдена, това ще бъде първият път, в който Москва е използвала такава ракета от началото на войната.

По думите на местни официални представители двама души са били ранени в резултат от атаката, а на индустриален обект и на център за рехабилитация на хора с увреждания са били нанесени щети.

На пръв поглед големият обсег на междуконтиненталната балистична изглежда прекомерен за атака срещу Украйна и този тип ракети са предназначени да носят ядрени бойни глави, но употребата ѝ ще послужи като предизвикващо уплах напомняне за ядрените способности на Русия, както и като мощно послание за потенциална ескалация, коментира АП.

Атаката идва и два дни след като руският президент Владимир Путин подписа обновена ядрена доктрина, която официално сваля прага за употреба на ядрени оръжия. Във вторник Украйна изстреля срещу Русия няколко американски ракети с голям обсег и вчера се появиха съобщения в медиите, че е изстреляла британски ракети „Сторм Шадоу" (Storm Shadow).

Институтът за изследване на войната снощи също съобщи, че Украйна изглежда за първи път е използвала британски ракети „Сторм Шадоу" срещу цели в Русия, предаде ДПА.

Путин бе предупредил САЩ и техните съюзници от НАТО, че ако позволят на Украйна да използва западни оръжия с голям обсег за удари по руска територия, това ще означава, че Русия и НАТО са в състояние на война.

