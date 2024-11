Руски военни разрушиха язовирна стена в Донецка област

"Руски военни разрушиха стена на язовир около град Курахово (в източната украинска Донецка област)", това написа вестник "Украинская правда".



"В хода на целенасочен обстрел силите на агресора разрушиха стена, която бе част от язовира Курахово", каза началникът на Областната военна администрация Вадим Филашкин.

По думите на управника разрушаването на стената на водохранилището: Представлява потенциална заплаха за Донецка и Днепърска области.

"Нивото на река Волчая се повиши с 1,2 метра. На този етап няма данни за навонодиня в населените пунктове по течението на реката. Следим ситуацията", каза още той.

"Днес силите на агресора продължават да се опитват да влязат в Курахово и докараха още техника. Нашите войници и офицери успешно отбиват атаките на врага", разказа още цитираната медия.

