Руски военнопленник: Севернокорейците ни объркаха с украинци и почнаха да стрелят по нас

Руски войник, пленен от украинските сили, заяви в социалните мрежи, че севернокорейците открили огън по неговата рота по погрешка, мислейки ги за украинци.

По думите му отрядът му и десетина войници от Пхенян били изпратени в гората, за да изграждат окопи.

Севернокорейски войници са влезли в сражение с украинските сили

По време на една атака севернокорейците започнаха да стрелят по нас. Докато се опитаме да им обясним накъде да стрелят, мисля, че убиха двама от нашите. Тогава реших, че би било по-добре да се предам, отколкото да бъда убит от приятелски огън, разказа руският военнопленник.

По-рано през деня бе съобщено, че войници на Северна Корея вече са влезли в бой с украинските въоръжени сили в направлението в руската Курска област

Севернокорейски сили са били подложени на обстрел, заяви в Телеграм ръководителят на Центъра за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана Андрей Коваленко, без да даде повече подробности.

Ukrainians captured a Russian soldier in the Kursk region. He decided to surrender because North Korean soldiers were shooting in the wrong direction and might’ve even taken out two Russians.



Here’s hoping that “friendly fire” wasn’t so friendly after all. But even if it was… pic.twitter.com/94r7fgRef1