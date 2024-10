Ракети HIMARS унищожиха една от перлите за $100 млн. на руската армия в Запорожка област

Използвайки предоставените от САЩ ракети HIMARS, Въоръжените сили на Украйна са унищожили прословутия зенитно-ракетен комплекс земя-въздух „Бук“ на територията на Запорожка област. Новината бе оповестена от украинската армия в профила ѝ в социалната мрежа Х.

От Въоръжените сили на Украйна разпространиха видео, заснето с дрон, на което се вижда как ракетите поразяват вражеската цел и тя избухва в пламъци.

Американски ракети унищожиха руски "Ден на Страшния съд" в Украйна

Унищожаването на руска ПВО „Бук-М2“ е, разбира се, хубаво нещо. Обаче придружено с впечатляваща заря е наистина невероятно, написаха от украинската армия в пост в Х.

Пазарната стойност на една такава противовъздушна система е от порядъка на 100 млн. долара, отбелязва Нюзуик.

The destruction of a $100 million Russian BUK M2 air defense system in Zaporizhzhia region with a bright detonation.



A HIMARS MLRS missile hit the enemy installation and burned it down along with the Russian crew.



"The Buk-M2" is designed to intercept airplanes, helicopters,… pic.twitter.com/NtSp7Cdlr0