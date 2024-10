Руски изтребител Су-34 изгуби битката във въздуха с F-16

Изтребител Су-34 е бил свален в събота във въздушна битка с украински F-16, предоставен от западните съюзници на Киев като военна помощ срещу руската инвазия в Украйна. Новината бе разпространена от няколко канала в Телеграм.

Прокремълският Телеграм канал VDV написа: „Извънредно! Наш Су-34 е свален. Екипажът е загинал“.

Russian channels already claiming it was an F-16 that shot down the Russian fighter jet



"Our Su-34 was shot down. The crew was killed. The airplane was shot down while dropping glide bombs, about 50 km from the front line. Our Su-34 was shot down apparently by an F-16, which… pic.twitter.com/90rBbKCUi3