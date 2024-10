Един от най-ярките противници на Путин загина на фронта в Украйна

Руският активист Илдар Дадин, превърнал се в един от символите на недоволството срещу управлението на Владимир Путин, е загинал миналия уикенд на фронта в Украйна, докато се е сражавал срещу руската армия.

Според близки и приятели на Дадин той е бил убит в събота в североизточните части на Украйна. Бившата журналистка на радио „Гласът на Москва“ Ксения Ларина съобщи, че Дадин е загубил живота си в битката за Харков.

С дълбока тъга се налага да ви информирам, че Илдар Дадин е починал в сражение в района на Харков, съобщи и неговият приятел и бивш депутат Илия Пономарьов, който днес живее в Киев.

Новината за кончината на Дадин беше потвърдена и от Легиона за освобождение на Русия – групировка, създадена от руски доброволци, които воюват на страната на Украйна.

Дадин беше сред ярките противници на режима в Кремъл и в частност на Путин, като нееднократно е организирал протести срещу властта в Москва. Той е и първият руски гражданин, който бива задържан от властите заради незаконните си протести. През 2015 г. той е осъден на три години затвор, които впоследствие са намалени на 2,5 години.

През 2016 г. Дадин разкрива, че е бил изтезаван и бит в наказателната колония, където е бил заточен, но разследващите органи казаха, че след извършена проверка по случая не са установили доказателства, че срещу него е било упражнявано насилие.

Anti-Kremlin activist Ildar Dadin was best known as the first person prosecuted in Russia for repeatedly violating protest laws. On October 5, he was killed by Russian forces while fighting for Ukraine. He was 42. https://t.co/lhdRwyCkuB