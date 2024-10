Болезнена загуба: Украйна изпепели свръхмодерна станция на Русия за $100 млн.

Украинските сили са поразили руска радарна станция Небо-М с американски ракети с дълъг обсег, съобщи Киев този четвъртък.

Властите допълниха, че ударът би трябвало да разстрои противовъздушната отбрана на Москва и това да отвори път за поразяване на още руски обекти със западни оръжия.

Военнослужещ от украинската армия не уточни локацията, на която се е намирала ударената станция, нито бяха разкрити повече детайли.

„Това променя коренно ситуацията“: Украйна порази нов военен склад на Русия

Унищожаването ѝ значително ще намали способностите на руската армия да засича, проследява и прихваща аеродинамични и балистични обекти, заяви военнослужещият.

От Киев добавиха, че Русия разполага с още 10 такива станции, всяка от която е на стойност 100 млн. долара.

The General Staff of Ukraine announced that the Defense Forces struck the Russian "Nebo-M" radar station with ATACMS ballistic missiles.



The General Staff noted that the destruction of the station would facilitate the effective use of Storm Shadow and SCALP-EG cruise missiles.… pic.twitter.com/n85V7RPTrd