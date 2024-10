Използва ли наистина Русия „Бащата на всички бомби“ срещу Волчнаск?

На 2 октомври 2024 г. видео, публикувано в каналите на Telegram и споделено в социалната мрежа „Х“ от @Clash Report, предизвика спекулации относно възможното разполагане от руските военни на бомбата ODAB-9000, известна още като „Бащата на всички бомби“, в Украйна , по-конкретно по време на атака срещу град Волчанск в Харковска област, пише порталът Army Recognition.

Тази бомба е известна като най-мощното неядрено оръжие в арсенала на Русия, способно да достави разрушителна сила, еквивалентна на 44 000 килограма тротил.

Украинските въоръжени сили обаче категорично отрекоха тези твърдения.

Непотвърдена информация започна да циркулира, след като видеоклипове показаха значителна експлозия във Волчанск, град, разположен в североизточна Украйна близо до руската граница.

