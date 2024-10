Китайски наемници, воюващи на страната на Русия, загинаха на фронта в Украйна

Китайски наемници, воюваци на страната на Русия, са били убити на фронта в Украйна.

От началото на руската инвазия през 2022 г. хиляди наемници се сражават за Москва, но досега нямаше доказателства, че сред тях има китайци.

„Украинските въоръжени сили са убили двама китайски наемници според руски групи [в Телеграм]“, написа PS01 в платформата Х.

Десетки хиляди наемници от Африка и Азия се бият за Русия в Украйна

Към публикацията има снимки и на двамата загинали.

Пичовете от Китай. Добри момчета, отлични бойци... мъртви, пише под поста.

От Министерството на отбраната на Русия и от Министерството на отбраната на Китай не са направили коментар.

