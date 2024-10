Близък до Путин бе открит мъртъв, версията е за самоубийство

Високопоставен държавен служител, за когото се твърди, че е имал близки финансови взаимоотношения с Владимир Путин, е бил намерен мъртъв в дома си във вторник вечерта.

Тялото на Константин Зависенов е било открито от неговия син в къщата в околностите на Москва, съобщи държавната агенция РИА Новости. По първоначална информация на разследващите най-вероятно става дума за самоубийство, но някои изпитват съмнения в тази теза.

Според прокремълския уебсайт Лента 50-годишния Зависенов се е бил „отдал на запой” в продължение на седмица и половина преди смъртта си. Синът му е намерил бележка и алкохол на масата до него, когато прозвучал изстрел от пистолет. От изданието допълват, че жена му наскоро го хванала в изневяра и подала документи за развод.

Руски генерал от министерството на вътрешните работи се самоуби

Украинският политически анализатор Игор Сушко бе сред първите, които разпространи новината за кончината на Зависенов. Според него обаче със сигурност не се касае за самоубийство.

„Константин Зависенов, бивш министър на горивата, енергетиката и въгледобивната промишленост в окупираната Луганска народна република, е убит в Москва с огнестрелно оръжие в главата”, написа в платформата Х Сушко.

