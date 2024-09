Взривове разтърсиха едно от ключовите военни летища в Русия, на което са разположени ядрени бомбардировачи

Експлозии разтърсиха едно от руските военни летища в град Енгелс в Саратовска област през изминалата нощ, където са разположени стратегическите бомбардировачи Ту-95 и Ту-160, съобщиха местни медии и няколко групи в Телеграм.

Самолетите Ту-95 и Ту-160 са способни да пренасят както ядрени оръжия, така и конвенционални ракети с голям обсег, каквито използва Русия, за да обстрелва Украйна.

Военновъздушната база се намира на около 750 км югоизточно от Москва и от началото на войната е била атакувана на няколко пъти.

Киев отбеляза, че руските военни бази са легитимни цели в конфликта и украинските въоръжени сили ги атакуват регулярно с дронове. Нападенията по руската територия обикновено се ръководят от Главното разузнавателно управление на Украйна и от Украинската служба за сигурност.

От руското Министерство на отбраната не са направили официално изявление за взривовете.

Украинският журналист Андрий Цапиленко написа в профила си в Телеграм, че не е известно какво е довело до експлозиите.

Engels air base (the home of Tu-95MS strategic bombers) is under attack. It is approximately 750 km away from Ukraine. pic.twitter.com/0nb5byH2j3