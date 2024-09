Украински национал преплува река, за да избяга от фронта

Бивш младежки национал на Украйна преплува река Тиса, за избегне мобилизация на фронта във войната срещу Русия. Денис Шелихов стигнал до Румъния, а след това отишъл в Беларус, пише бТВ.

Според информацията, публикувана в Telegram канала Mash, 35-годишният вратар подготвял дълго бягството си. В продължение на 2 месеца той ходил да плува в реката с плавници.

"Това са предположения. Изглежда някои хора знаят по-добре", коментира Шелихов пред изданието Sport-express.ua.

