Андрий Сибиха е новият външен министър на Украйна

Парламентът на Украйна одобри назначаването на Андрий Сибиха за външен министър на страната.

Сибиха замени на поста Дмитро Кулеба, който настояваше Западът да се притече на помощ на Украйна след нахлуването на Русия и да ѝ предостави оръжия, за да я отблъсне.

49-годишният Андрий Сибиха беше заместник-министър на външните работи. Той е дипломат от кариерата и в миналото е бил посланик на Украйна в Турция.

Сътресение в Украйна: Знакова фигура хвърли оставка

Смята се, че за разлика от предшественика си Кулеба, новият външен министър е по-близък до началника на президентската администрация Андрий Ермак, пише БНТ.

The Ukrainian Parliament approved @andrii_sybiha for the position of the head of the Ministry of Foreign Affairs. Before that, he was the first deputy minister.



Previously, Syhiha held the positions of attache, director of the Department of the Consular Service of the Ministry… pic.twitter.com/YJf27f5Udd