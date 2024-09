Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси е в Украйна

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси разговаря днес с високопоставени официални представители в Украйна във връзка с опасенията за безопасността на най-голямата атомна електроцентрала в Европа – АЕЦ "Запорожие", в близост до която неотдавна бяха регистрирани нападения, предаде Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Той написа в публикация в "Екс", че пътува към Запорожие, за да "помогне за предотвратяването на ядрена авария".

Зеленски ще се срещне с генералния директор на МААЕ след посещението на Гроси в Запорожката АЕЦ

Според оператора на атомната електроцентрала "Енергоатом", който обвини Русия за нападенията, предишния ден в района е имало артилерийски обстрел, който е нарушил достъпа до ядреното съоръжение.

"Руският обстрел повреди една от двете външни електрически линии, по които... Запорожската АЕЦ получава енергия от украинската енергийна мрежа", заяви компанията оператор в публикация в "Телеграм". "В случай на повреда на втората линия ще възникне аварийна ситуация", се казва в съобщението, като се добавя, че техниците не могат да достигнат до мястото на повредата поради "реалната заплаха от повторен обстрел".

Базираната във Виена МААЕ твърди, че продължаващите атаки в района на съоръжението, както и повредите в електропреносната мрежа на страната, представляват заплаха за електроснабдяването, което е жизненоважно за украинските атомни електроцентрали. Ядреният надзорен орган на ООН съобщи, че неотдавна служителите му на място в АЕЦ "Запорожеие" е трябвало да се укрият след съобщения за заплахи от нападения с безпилотни летателни апарати в района.

Освен АЕЦ "Запорожие", в Украйна има три действащи електроцентрали.

Гроси, който пътува с екип от експерти и служители на МААЕ, започна кръга от срещи в Киев, посещавайки министерството на енергетиката, където разговаря с министър Герман Галушченко.

Started my 10th visit to Ukraine meeting @minenergo_ua @G_Galushchenko, regulator Korikov, and @energoatom_ua Kotin, and exchanging on our support to Ukraine’s NPPs ahead of my ZNPP visit.@IAEAorg fully committed to safety & security of nuclear sites, with presence at each. pic.twitter.com/r4Nkquy6fY