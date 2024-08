Дрон връхлетя изневиделица руския град Котелнич

Дрон е атакувал тази сряда склад за петролни продукти в руския град Котелнич в Кировска област. Новината бе съобщена от губернатора на региона Александър Соколов. Градът е разположен на повече от 1000 км от границата с Украйна.

Соколов добави, че след нападението няма данни за жертви или сериозни материални щети в самия град.

Междувременно три украински дрона са били свалени в близост до петролно съоръжение.

Взрив в рафинерия "Газпромнефт" в Омск

Губернаторът заяви, че още два безпилотни летателни апарата са били унищожени във въздуха от руската противовъздушна отбрана. По думите му те са имали за цел да атакуват цистерни с петролни продукти.

За момента не е ясно дали дронът, нападнал петролния склад в Котелнич, е украински, тъй като от Киев все още не са коментирали тази информация официално. Но ако тя бъде потвърдена, това ще бъде първата украинска атака в Кировска област.





Drones attack on the Rosrezerv oil depot "Zenit" in Kotelnich, Kirov Region! pic.twitter.com/6ZAhs1RYeQ