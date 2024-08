Взрив в рафинерия "Газпромнефт" в Омск

Взрив е станал факт в петролната рафинерия "Газпромнефт-ОНПЗ" в Омск, съобщава руският телеграм канал "112". Това е един от каналите от прокремълската информационна мрежа в социалната платформа.

Според източници на канала, двама души са ранени при експлозията - те са служители на предприятието и са с изгаряния. Случилото се е довело до пожар, който е обхванал 1000 квадратни метра. За гасене на пламъците дотук са ангажирани 15 екипа на пожарните служби.

Съгласно най-актуалната за момента информация няма евакуация на рафинерията, пише още "Актуално".

По-рано тази сутрин, губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев съобщи за опит за атака срещу рафинерия в областта. Свален е бил един дрон, което се потвърждава и от руското военно министерство.

A powerful explosion just rocked at the Omsk oil refinery "Gazpromneft-ONPZ".



Preliminary, there was a strong explosion and a fire at the AVT-11 unit. pic.twitter.com/uqhuZwDcI1