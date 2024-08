Украйна предприе мащабно нападение с дронове срещу Москва

Украйна е предприела едно от най-мащабните нападения с дронове срещу Москва, като руските части за противовъздушна отбрана са унищожили поне 10 дрона, летящи към столицата, заяви кметът Сергей Собянин, цитиран от Ройтерс.

Някои от дроновете са били унищожени над град Подолск, уточни той. Градът се намира на около 38 км южно от Кремъл.

"Системите за противовъздушна отбрана на министерството на отбраната продължават да отблъскват атаките на вражеските дронове“, заяви Собянин в Телеграм в 4:43 ч. сутринта.

"Това е един от най-мащабните в историята опити за нападение с дронове срещу Москва. Продължаваме да следим ситуацията", уточни Собянин.

Той добави, че по предварителна информация няма пострадали или щети в следствие на атаките.

През последните месеци Украйна често изстрелваше по един или два дрона, насочени срещу Москва, без да причинява съществени щети. Атаката тази вечер обаче изглежда по-мащабна от нападението през май 2023 г., когато най-малко осем дрона бяха унищожени над столицата при нападение, за което президентът Владимир Путин заяви, че е опит на Киев да сплаши и провокира Русия.

Руските официални лица рядко разкриват пълния размер на атаките, като съобщават само за безпилотните самолети, които частите за противовъздушна отбрана на страната са унищожили. Както Украйна, така и Русия също така рядко разкриват пълния размер на щетите, които нанасят с атаките си, освен ако не е повредена жилищна или гражданска инфраструктура или не са загинали цивилни граждани, отбелязва Ройтерс, предава БТА.

Русия удари обекти от енергийната инфраструктура на Украйна

Нападението срещу Москва беше част от по-широкообхватна атака на Украйна с дронове срещу Русия, като системата за противовъздушна отбрана е унищожила и 18 дрона над граничната Брянска област и отделни дронове и ракети над други региони, съобщиха руски представители.

Не се съобщава за жертви или щети след нападението над граничната Брянска област в югозападната част на Русия, съобщи в Телеграм губернаторът Александър Богомаз.

Руската държавна информационна агенция РИА съобщи също, че два безпилотни самолета са били унищожени над Тулска област, която граничи с Московска област на север.

Meanwhile, there is a drone attack on Moscow



The mayor of the capital of the Russian Federation reports the downing of at least 8 UAVs in Podolsk near Moscow, which is only 10 km from Matzkva and 53 km from the Kremlin. pic.twitter.com/epGhcCnXS1