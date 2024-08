Руският президент Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През 1975 потвърди, че иска да "изтласка" украинските сили, които на 6 август нахлуха в Курска област, предаде Франс прес. Това е най-мащабното нахлуване на украински военни части на руска територия от началото на войната през февруари 2022 г.

„Основната задача на министерството на отбраната несъмнено е да изтласка врага от нашите територии“, каза Путин по време на среща с висши служители по сигурността и областни губернатори, излъчена по руската телевизия. „Врагът се стреми да подобри преговорната си позиция в бъдеще“, добави той, обвинявайки Киев, че „изпълнява волята“ на Запада.

Руският президент допълни, че украинската инвазия в Курска област е опит да бъде спряно руското настъпление в Донбас.

Според Путин украинското настъпление на руска територия е опит на Киев да подкопае стабилността на Русия, но „той няма да е успешен“.

Настъплението на Киев във вражеската територия: Украинската армия вече контролира части от руски град

„Загубите на украинските въоръжени сили се увеличават драматично за тях, включително сред най-боеспособните части, които врагът прехвърля към нашата граница", каза Путин. "Врагът със сигурност ще получи достоен отговор и всички цели, които стоят пред нас, без съмнение ще бъдат постигнати", подчерта руският лидер.

#Bigbreaking There is no more place for negotiation



“What kind of negotiations can we talk about with people who indiscriminately target civilians, civilian infrastructure or try to create a threat to nuclear facilities?” - #Putin #Ukraina #Ukrainians #Russia #Kursk #China #US pic.twitter.com/lCZkkQhCiC