Приближените до Кремъл политически кръгове в Русия не скриха задоволството си след европейските избори в неделя. Лидерите на двете най-мощни икономики в Общността – френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Олаф Шолц, претърпяха крах на евровота, а разочарованието у Макрон беше толкова голямо, че той разпусна парламента и насрочи предсрочни избори, след като се оказа победен от националистическата формация на Марин льо Пен.

Според бившия руски президент Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев - трети президент на Русия, роден на 14 септември 1965 г. в Ленинград, сега с този избор европейците са изпратили Макрон и Шолц на бунището на историята.

Настоящият зам.-председател на Съвета по национална сигурност на Русия заяви, че е удовлетворен, че именно в тези две страни – Франция и Германия, е спечелила опозицията.

Макрон: Няма да подам оставка, какъвто и да е резултатът от предсрочните избори

В свой пост в Х/Туитър Медведев призова на английски Макрон и Шолц да подадат оставка.

Европейските избори разобличиха некадърната и глупава икономическа и миграционна политика на Шолц и Макрон. Време е да се омитате! Към бунището на историята, написа Медведев.

