Откриха статуя на Пригожин на гроба му в Санкт Петербург

Бронзова статуя на бившия лидер на наемническата групировка „Вагнер" Евгений Пригожин, който загина в самолетна катастрофа през август 2023 г., два месеца след неуспешен опит за бунт срещу руските власти, беше открита днес на гроба му в Санкт Петербург, съобщава БТА.

Десетки поддръжници на бившия милиардер преминаха покрай внушителната статуя на Пригожин, която го изобразява изправен, като някои от тях положиха букети с цветя върху нея, отбеляза журналист от АФП.

Няколко от тях бяха облечени във военни униформи, а лицата им бяха закрити.

Пригожин, който натрупа богатството си в началото на 2000 г. благодарение на договори за доставка на храна за руската армия, основа наемническата групировка „Вагнер“ през 2014 г. Първоначално тя отговаряше за тайните операции на Кремъл в Африка и Близкия изток, преди да бъде мобилизирана на фронта в Украйна в началото на 2022 г.

Някога смятан за близък до руския президент Владимир Путин, Пригожин изпадна в немилост пред руските власти, след като през юни 2023 г. заповяда на хората си да тръгнат на поход към Москва, поемайки без никаква съпротива контрола над щаба на руската армия в Ростов, в южната част на страната.

Пригожин обвини командването на руската армия в некомпетентно водене на войната в Украйна и корупция, както и в прикриване на реалната ситуация на фронта от Путин.

Въпреки че Пригожин и бойците му накрая се отказаха от похода си към руската столица след намесата на беларуския президент Александър Лукашенко, този епизод остава като най-опасният момент от четвъртвековното управление на Путин, отбелязва Франс прес.

Два месеца по-късно, през август 2023 г., Евгений Пригожин загина в самолетна катастрофа между Москва и Санкт Петербург. Кремъл отрече да има нещо общо с инцидента.

От своя страна впоследствие Путин публично нарече Пригожин „талантлив“ човек, който обаче е извършил „грешки“.

Много от бойците на "Вагнер" оттогава са интегрирани в руската армия или други структури.

От няколко месеца в центъра на Москва, близо до стените на Кремъл, е поставен импровизиран мемориал в чест на "Вагнер", Евгений Пригожин и верния му заместник Дмитрий Уткин, който също загина в авиокатастрофата.

Бившият шеф на „Вагнер“, който беше много популярен сред поддръжниците на инвазията в Украйна в родината си, щеше днес да навърши 63 години.

В средата на май Путин уволни изпълняващия от 2012 г. функциите министър на отбраната свой близък съюзник Сергей Шойгу, който беше обект на критиките на Пригожин, а междувременно бяха арестувани и редица високопоставени офицери, обвинени в корупция, посочва АФП.

On the occasion of Yevgeny Prigozhin's birthday, his friends and admirers bring flowers at his grave, where recently a statue honouring him was installed. pic.twitter.com/WQGWvmeyHN